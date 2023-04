"50 sfumature di marrone": si cercano comparse per il corto di satira politica made in Forlì

Un casting a Forlì. Tra divertimento e curiosità e prova d’autore, la produzione diretta dal regista e video maker Giovanni Raggi cerca 50 comparse "di buona volontà e non prive di ironia", spiega e lancia un appello per partecipare a un breve cortometraggio in via Piave, al Parco della Pace alle ore 12 di sabato. Si tratta di un cortometraggio amatoriale di satira politica che si intitola "50 sfumature di marrone".

"Cerchiamo comparse maggiorenni - spiega Raggi -. Il tempo richiesto sarà di circa 2o 3 ore, dalle ore 12 in poi. Il protagonista è Gianluca Pezzi, forlivese ed ex consigliere comunale di Forlì di Rifondazione comunista".

Giovanni Raggi è un regista che realizza da più di venticinque anni cortometraggi e clip musicali che possono essere visti sul suo canale di You tube. Ha collaborato con artisti musicali come il batterista Vince Vallcelli, Fabrizio Dossi, Don Antonio, Giacomo Pini, ecc. Questo cortometraggio conclude la trilogia iniziata con Un bel Po che vinse il premio come miglior documentario a Spoleto nel 1997.