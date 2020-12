Covid e salute: sabato l'approfondimento in diretta social con Marco Di Maio, Angelini e Vicini

La sanità sul territorio, la lotta al Covid, la prevenzione, la tutela della salute pubblica e le prospettive. Sarà una diretta particolarmente ricca di contenuti quella di questo sabato nel consueto appuntamento delle 14.30 in diretta streaming organizzato dal deputato Marco Di Maio con la partecipazione del professor Claudio Vicini (direttore di Dipartimento dell'Ausl Romagna e otorino di fama internazionale). All'appuntamento parteciperà come ospite Raffaella Angelini, direttore dell'Igiene pubblica di Ausl Romagna. Come sempre spazio anche alle domande che arriveranno in tempo reale dal pubblico collegato, con approfondimento delle tematiche. Per seguire la diretta è possibile collegarsi a partire dalle 14.30 sulle pagine Facebook https://fb.com/dimaiomarco e https://fb.com/claudiovicini53