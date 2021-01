"Covid e vaccini, a che punto siamo?": diretta Facebook con Di Maio, Vicini e Carlo Biagetti

Continuano le consuete dirette del sabato pomeriggio organizzate dal deputato Marco Di Maio sssieme al professor Claudio Vicini. Questa settimana, oltre a fare il punto della situazione dell'emergenza Covid, si approfondirà la tematica dei vaccini con Carlo Biagetti, Responsabile del Programma per la gestione del rischio infettivo di Ausl Romagna. Come sempre con la possibilità di fare commenti e domande in tempo reale. A partire dalle 14.30 la diretta sarà trasmessa sulle pagine https://fb.com/dimaiomarco/live o https://fb.com/claudiovicini53/live.