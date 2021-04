Covid e vaccini: il punto con Marco Di Maio, Vicini e Venerino Poletti

Come sempre ampio spazio alle domande del pubblico collegato, a cui verrà data risposta in tempo reale

A che punto siamo della curva epidemiologica? La nostra sanità sta reggendo? Possiamo fidarci dei vaccini? Questi e altri quesiti al centro della consueta diretta del sabato alle 14.30 organizzata dal deputato romagnolo Marco Di Maio assieme al professor Claudio Vicini e questa settimana con il professor Venerino Poletti, pneumologo di fama internazionale. Come sempre ampio spazio alle domande del pubblico collegato, a cui verrà data risposta in tempo reale. Per seguire la diretta, collegarsi a partire dalle 14.30 alla pagina https://fb.com/dimaiomarco/live