Covid e vaccini, manifestazione in Piazza Saffi "per la libertà di scelta"

Domenica, dalle ore 16 alle 18, in Piazza Saffi, M3V, insieme a Libero x tutti - Forlì, Libera Scelta Emilia Romagna, Romagna per la Scuola, Romagna per la Costituzione, manifesterà "per la libertà di scelta in campo terapeutico, a sostegno delle categorie di lavoratori che stanno subendo pressioni per vaccinarsi contro il Covid-19 nonostante l’utilizzo di farmaci sperimentali". "Ci schieriamo al fianco di operatori sanitari, persone anziane ricoverate nelle RSA, insegnanti, uomini e donne delle forze dell’ordine che intendono far valere il proprio diritto di autodeterminazione e che invece oggi sono al centro di una propaganda che non vorrebbe lasciare loro possibilità di scelta", è la nota di M3V. Interverranno Massimo Pifani, avvocato del Foro di Forlì, Domenico Battaglia, medico chirurgo specializzato in urologia ed esperto in alimentazione vegetale Loris Falconi, filosofo, presidente dell’associazione Dispaccio Filosofico e promotore di Romagna per la Costituzione. Modera Noemi Zucchi, presidente di Libero x tutti – Forlì, referente di Libera Scelta Emilia Romagna, membro del Consiglio nazionale di M3V.