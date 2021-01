Covid e vaccini tra informazione e fake news: diretta con Di Maio e Vicini

Riprendono le consuete dirette del sabato pomeriggio organizzate dal deputato Marco Di Maio ssieme al prof. Claudio Vicini. Questa settimana, oltre a fare il punto della situazione dell'emergenza Covid (e sui vaccini), si parlerà anche del ruolo dell'informazione e della comunicazione com Tiziana Rambelli. Come sempre con la possibilità di fare commenti e domande in tempo reale. A partire dalle 14.30 la diretta sarà trasmessa sulle pagine https://fb.com/dimaiomarco/live o https://fb.com/claudiovicini53/live