Covid, il peggio è passato? Diretta Facebook sabato con Vicini e Agnoletti

"Il peggio è passato? Vaccini e situazione negli ospedali" è il titolo attorno al quale si svilupperà la consueta diretta Facebook del sabato pomeriggio organizzata dal deputato Marco Di Maio assieme al prof. Claudio Vicini. L'appuntamento è per sabato alle 14.30. Ospite questa settimana il dottor Vanni Agnoletti, direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale "Bufalini" di Cesena. Un confronto con chi ogni giorno combatte in prima linea e conosce da vicino la situazione della nostra sanità e degli ospedali. Dalle 14.30 per seguire la diretta è possibile collegarsi all'indirizzo https://fb.com/dimaiomarco/live