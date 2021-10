Covid, il prof Claudio Vicini racconterà in diretta la sua testimonianza sulla terza dose

Siamo fuori dall'emergenza? A che punto siamo con la terza dose? Cosa ci raccontano i dati? Sono alcuni degli argomenti che saranno affrontato nella diretta Facebook di sabato pomeriggio, organizzata dal deputato romagnolo Marco Di Maio assieme a Carlo Biagetti, infettivologo, esperto e componente della task force regionale, e al professor Claudio Vicini, che in tempo reale racconterà la propria testimonianza anche sulla terza dose. Come sempre verrà dato ampio spazio alle domande del pubblico, che potrà utilizzare lo spazio dei commenti per interloquire in diretta. Il tutto si può seguire a partire dalle 14.30 sulla pagina https://fb.com/dimaiomarco/live