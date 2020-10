"Covid, la parola a chi l'ha conosciuto": live su Facebook con Marco Di Maio e Claudio Vicini

"Covid: la parola a chi lo conosce" è il titolo del nuovo appuntamento in diretta Facebook in programma - come ogni sabato - per domani alle 14.30 sui canali social di Marco Di Maio (deputato romagnolo, capogruppo in Commissione Affari costituzionali alla Camera) e Claudio Vicini (docente universitario, direttore del Dipartimento Testa-Collo dell'Ausl Romagna, otorino di fama internazionale).

Ospite di questa settimana Priya Baldazzi, libera professionista cesenate che ha vissuto da vicino il Covid essendone stata colpita durante la fase 1 dell'epidemia. Attraverso il suo racconto e le risposte del prof. Vicini alle domande che verranno poste in diretta dagli spettatori, verranno affrontati tutti i temi di attualità. A partire dalle 14.30 la diretta sarà disponibile sulle pagine https://fb.com/dimaiomarco e https://fb.com/claudiovicini53