Covid, salute e università: diretta social con Claudio Vicini, Marco Di Maio e Luca Mazzara

Il punto sulla pandemia, la prevenzione e i temi dell'Università, a partire dall'imminente lancio dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia in Romagna: saranno questi i temi del consueto appuntamento del sabato alle 14.30 in diretta Facebook con Marco Di Maio e Claudio Vicini. Questa settimana l'ospite della puntata sarà il presidente del Campus di Forlì dell'Università di Bologna, Luca Mazzara.

Come sempre, la trasmissione in diretta streaming sui canali dei due protagonisti si concluderà con il 'question-time', ovvero le domande degli ascoltatori a cui Vicini e Marco Di Maio risponderanno in diretta. La diretta streaming, a partire dalle 14.30, può essere seguita sulle pagine https://fb.com/dimaiomarco e https://fb.com/claudiovicini53