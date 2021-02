Covid, vaccini e disabilità: sabato in diretta con Di Maio, Claudio Vicini e Lisa Noja

Come sempre rispondendo in tempo reale alle domande del pubblico presente

Lotta al Covid nella terza ondata di contagi, il piano sui vaccini, gli investimenti, l'attenzione alla disabilità e non autosufficienza: sono i temi che verranno affrontati questo sabato in diretta a partire dalle 14.30 organizzata dal parlamentare Marco Di Maio assieme al professor Claudio Vicini e alla deputata Lisa Noja, componente della Commissione Sanità alla Camera, avvocato ed esperta di tematiche connesse alla tutela della salute. Come sempre rispondendo in tempo reale alle domande del pubblico presente. Per seguire la diretta, collegarsi a partire dalle 14.30 alla pagina https://www.fb.com/dimaiomarco/