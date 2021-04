Covid, vaccini, sanità: diretta Facebook con i professor Claudio Vicini e Giorgio Ercolani

Come sempre rispondendo in tempo reale alle domande del pubblico

Nuovo appuntamento in diretta sabato pomeriggio sulla pagina Facebook del deputato Marco Di Maio, per fare il punto della situazione sull'emergenza Covid. Questa settimana gli ospiti saranno i professor Claudio Vicini (direttore del Dipartimento testa-collo e otorino di fama internazionale) e Giorgio Ercolani (direttore Chirurgia Generale ed Oncologica Ausl Romagna). Al centro dell'incontro la campagna vaccinale, situazione della sanità, qualità dei vaccini e riaperture. Come sempre rispondendo in tempo reale alle domande del pubblico. Per seguire la diretta, collegarsi a partire dalle 14.30 all'indirizzo https://fb.com/dimaiomarco/live