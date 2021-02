Covid, vaccini, tamponi: il ruolo delle farmacie e i loro servizi sabato in diretta con Di Maio, Malossi, Vicini

Quale ruolo stanno giocando le farmacie nella lotta contro il Covid tra tamponi, vaccini e altri servizi? Sarà il tema della consueta diretta Facebook del sabato pomeriggio organizzata dal deputato romagnolo Marco Di Maio assieme al professor Claudio Vicini (otorino di fama internazionale, direttore di dipartimento dell'Ausl Romagna). Ospite di questa settimana Alessandro Malossi, farmacista e presidente dell'ordine provinciale dei farmacisti. Come sempre nel corso della diretta i protagonisti del collegamento risponderanno in tempo reale alle domande che saranno poste dal pubblico. Per seguire la diretta, a partire dalle 14.30, fare riferimento alle pagine https://fb.com/dimaiomarco e https://fb.com/claudiovicini53