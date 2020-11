Covid, vaccini, territorio: il punto in diretta streaming con le farmacie, il prof Claudio Vicini e Marco Di Maio

Nuovo appuntamento in diretta, come ogni sabato alle 14.30, sui canali social del deputato romagnolo Marco Di Maio e del professor Claudio Vicini (direttore di dipartimento dell'Ausl Romagna e otorino di fama internazionale). Un'occasione fare il punto della situazione in ambito sanitario, commentare le novità della settimana e rispondere in diretta alle domande dei partecipanti.

L'ospite di questa settimana sarà Alessandro Malossi (presidente dell'ordine dei farmacisti di Forlì-Cesena e titolare di farmacia), col quale verranno affrontati molti temi tra cui i vaccini antinfluenzali, le novità annunciate sul vaccino anti-Covid, il ruolo delle farmacie sui territori e le risponde alle domande più frequenti. Come sempre la "trasmissione" sarà visibile dalle 14.30 sulle pagine https://fb.com/dimaiomarco e https://fb.com/claudiovicini53