"Cultura e arte elementi fondamentali del nostro Buon Vivere"

Il Soroptimist International Club Forlì ha ospitato una conversazione dal titolo “Civilization: vivere, sopravvivere, Buon Vivere” relativa alla mostra in corso ai Musei san Domenico fino a domenica 8 gennaio. In veste di relatore Fabio Lazzari, dal 2018 consulente culturale, organizzatore, di mostre, partecipe del progetto di valorizzazione turistica e culturale Terra del Buon Vivere, di cui dirige l’omonima rivista. Ha introdotto la serata Ivonne Grimaldi, presidente del Club, che ha sottolineato l’importanza della fotografia nella narrazione dell'attuale panorama sociale, politico e culturale, e l’impegno profuso dal Soroptimist International nell’incentivare la fotografia di qualità. Dopo aver presentato l’ospite, lo ha invitato a descrivere le sezioni tematiche del percorso espositivo fotografico.

Un percorso ricco di suggestioni e motivi di riflessione riguardo al nostro vivere contemporaneo così pieno di contraddizioni, sempre più caratterizzato dai fenomeni dell’interconnessione e della globalizzazione. Attraverso lo sguardo di 130 fotografe e fotografi dei cinque continenti, si è tentato di definire una sorta di archivio planetario -in totale le fotografie sono 300- su abitudini, comportamenti, attività, a volte straordinari e a volte drammatici, delle relazioni tra individui e collettività, tra culture del nostro tempo e quelle del passato.

Lazzari, forlivese, vanta una lunga carriera nel campo della cultura e dell’arte. Dopo aver lavorato per oltre trent’anni in ambito editoriale, è diventato presidente del gruppo Fmr Utet Grandi Opere, ideando, coordinando e realizzando numerosi progetti editoriali e artistici, con la collaborazione di esponenti di spicco del mondo dell’arte e della cultura in Italia e all’estero. Ha organizzato convegni, conferenze, presentazioni e mostre coinvolgendo anche personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo o della musica, come Luciano Pavarotti.