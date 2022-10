Cuoriconnessi combatte il bullismo: oltre 30mila studenti per la prima tappa del virtual tour

Numeri record per la prima tappa del tour virtuale di "Cuoriconnessi" dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado. "Cuoriconnessi" è il progetto di Unieuro realizzato in collaborazione con Polizia di Stato nato per sensibilizzare studenti, docenti e famiglie di tutta Italia sul cyberbullismo e sull’utilizzo corretto della tecnologia. Oltre 30.000 gli iscritti all’appuntamento che verrà trasmesso in streaming venerdì in orario scolastico. Cyberbullismo e bullismo i temi che verranno trattati, prendendo spunto da esperienze reali, con ospiti che hanno vissuto in prima persona questi atti di violenza. Alla diretta, condotta dal giornalista Luca Pagliari, interverranno l'ingegner Gianluca Massettini, direttore tecnico superiore della Polizia di Stato, che risponderà alle domande dei ragazzi offrendo loro ulteriori spunti di riflessione e Andrea Villa, street-artist torinese, da sempre impegnato con la sua arte a veicolari messaggi di rilevanza sociale. Le prossime tappe del Virtual Tour sono già disponibili sul sito cuoriconnessi.it. Aperte le iscrizioni per la puntata di venerdì 28 ottobre che avrà come titolo “Contro le discriminazioni”