Dai Borghi autentici nuove proposte per valorizzare il territorio nel pieno rispetto dei principi eco-sostenibili

Sono molti i progetti romagnoli che sostengono la ri-partenza ma, "Borghi: Destinazioni turistiche per il commercio locale e i piccoli negozi" promosso da CAT Ascom Servizi di Forlì e Circondario srl - centro di assistenza tecnica di Confcommercio Forlì con il contributo della Regione Emilia-Romagna, contiene sicuramente le proposte adatte per ripartire dai valori dell'ambiente, della tradizione, della storia, con l'obiettivo di valorizzare il territorio, supportare l'economia locale e sostenere la Comunità nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità e responsabilità.

Alla presenza di operatori della Val Bidente, di Alberto Capacci per le Pro Loco, di Lia Cortesi responsabile di Slow Food, Gian Maria Manuzzi di IAS Tourist, si è svolto nella sala consiliare civitellese l'incontro del gruppo con Claudio Milandri, sindaco di Civitella di Romagna ed Elisa Deo, sindaco di Galeata. Focus del confronto con gli amministratori bidentini l'importanza di un'offerta economica che valorizzi i Borghi e il commercio nei piccoli negozi, in linea con la destinazione Visit Romagna.

Dovranno avere nuovi contenuti, proporre soluzioni alternative, nuovi momenti esperienziali nell'ambito dei loro "saperi e sapori", in grado di esprimere il vero "senso" del luogo. L'eductour nelle vallate forlivesi, organizzato da Fausto Faggioli, prosegue nella direzione di un turismo dolce e destagionalizzato, ponendo le basi per "comunicare" un ritorno equo e sostenibile ai Borghi di campagna e di montagna, tenendo presente che la sensibilità delle giovani generazioni in questo senso è molto promettente. Così, per i Borghi delle nostre vallate, ri-nascere sarà ora possibile.