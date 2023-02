Dalla Sicilia a Forlì per svolgere il Servizio civile: "Adoro fare le letture animate per bambini"

Una doppia scelta, quella di Roberta Margherone, che ha deciso di trasferirsi a Forlì lasciando il suo paese natale, in Sicilia, per svolgere il suo anno di servizio civile universale in Romagna. Ha scelto il progetto “Un libro per ritrovarsi”, promosso dal Comune di Forlì, avviato negli ultimi mesi del 2022.

E' la giovane a raccontare la sua scelta: “Circa un anno fa ho preso la decisione di lasciare il mio paese in Sicilia per iniziare una nuova esperienza qui a Forlì. Adoro l’arte, disegnare e dipingere, creare qualcosa che racconti di me. Spero che un domani queste mie passioni possano far parte della mia sfera lavorativa”. A Forlì “principalmente mi occupo della biblioteca scolastica e tra le mie attività c’è tutto quello che riguarda la gestione di uno spazio bibliotecario: catalogazione dei libri, prestiti e resi fatti da alunni e insegnanti. Una delle attività che più adoro sono le letture animate per bambini dell’infanzia e della scuola primaria, dalla loro ideazione e progettazione fino alla realizzazione”

Poi una riflessione sull'esperienza del Servizio civile.“Vivo il servizio civile come fosse un'esperienza del mio percorso. Penso sia fondamentale per conoscere nuove persone, ti aiuta nelle relazioni, a comunicare e ti forma attraverso la condivisione – riflette Margherone -. Non so se quel che oggi faccio mi servirà nel concreto. Svolgere il servizio civile però mi sta aiutando e facendo crescere soprattutto come persona e sono certa che questo sia sufficiente e gratificherà le mie esperienze future”. Non manca un consiglio per i coetanei che vogliono partecipare al bando: “Consiglio di lasciare da parte paure e timori, il servizio civile è un'esperienza strutturata, per quanto mi riguarda semplice. La consiglio a chi è alla ricerca di formazione e ha bisogno di crescere, come persona, ma anche per apprendere nuove abilità. Ormai sono 5 mesi che svolgo servizio, e in questo poco tempo posso già dire che sicuramente porterò con me le tante e ricche relazioni instaurate con i bambini della scuola, mi resterà impresso l’amore e la loro purezza che mi trasmettono quotidianamente”, conclude.