Dalle poesie d’autunno alla magia del Natale: tante feste per gli ospiti di Villa Lucia

Tante iniziative per gli ospiti di Villa Lucia, Residenza Alloggi Anziani “Avrò cura di te”, a Bertinoro, in questo periodo natalizio. E' trascorso il primo mese di eventi della presente stagione autunno inverno densi di svariate iniziative, coordinate dallo staff della struttura: Feste d’Autunno con brani poesie di Pascoli ,Guerra e Carducci; i Pomeriggi dei Ricordi; Santa Caterina; i laboratori per decorazioni del Natale; e la festa di Santa Lucia. Ora, si entra nel vivo degli appuntamenti del cuore del Natale: lunedì apericena con i familiari per lo scambio degli auguri, martedì la tombola con l’arrivo degli Elfi, il 25 dicembre l'arrivo di Babbo Natale, giovedì 29 dicembre merenda con Canti Natalizi dei bambini e per l'Epifania “Arriva la Befana”.