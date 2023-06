"Dare vita agli anni", premiati i vincitori del 32esimo concorso letterario

Si è svolta sabato scorso alla sala del Consiglio della Provincia di Forlì la premiazione del XXXII° Concorso Letterario “Dare vita agli anni”, organizzato da Auser Forlì. A giudicare i 58 elaborati ricevuti per questa edizione (divisi fra poesia e prosa) è stata una giuria di esperti, composta da Laura Ban, Cesarina Lucca, Rosanna Ricci, Viola Talentoni e Giorgio Casadei Turroni. Un secondo premio, sempre diviso nelle due categorie, è stato poi assegnato dalla “giuria popolare”.

Questi i premiati

Per la sezione Sezione Prosa, primo Gabriele Andreani, seconda Elisa Marchinetti, terzi ex aequo Lorenzo Zoli e Franco D’Emilio. Segnalazioni per i racconti di Daniela Gaudenzi e Sergio Celetti. La giuria popolare ha invece premiato Gabriele Andreani, davanti a Lorenzo Zoli; terzi ex aequo Daniela Gaudenzi ed Elisa Marchinetti Nella Sezione Poesia si è imposta Lucia Baldini davanti a Lorella Cecchini e Gian Albo Ferro. Segnalazioni per le opere di Daniela Cortesi e Alessandra Ferlini. La giuria popolare ha premiato invece Daniela Cortesi, davanti a Lucia Baldini ex aequo con Rosella Valbonesi. Terza Lorella Cecchini.

“La promozione della Cultura come strumento di comprensione della realtà e la realizzazione della personalità in ogni fase della vita fanno parte integrante della nostra idea di associazione per l’invecchiamento attivo – si legge nella motivazione del premio -. Il nostro longevo Concorso Letterario ne rappresenta un momento qualificante riscontrando dalla sua istituzione significative adesioni”. Tutte le opere premiate sono state pubblicate in un libretto richiedibile all’Auser Forlì.