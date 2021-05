"Dedizione e competenza": Castrocaro consegna una pergamena alla PolStrada di Rocca

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha voluto consegnare una pergamena di gratitudine al comando della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, "per il servizio svolto con dedizione e competenza in favore della comunità". Il sindaco Marianna Tonellato ha consegnato la pergamente al comandante del distaccamento, il vice ispettore Marco Mussolini, in occasione del Consiglio Comunale in streaming al quale ha partecipato lo stesso Mussolini. Il vice ispettore ha ringraziato l'Amministrazione "per il sostegno operato in questi mesi di battaglia contro la chiusura della sede di Rocca". Giovedì mattina la Polstrada ha consegnato a sua volta una targa al sindaco Tonellato di ringraziamento.