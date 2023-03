E' un talento del pianoforte: al piccolo Diego Luis Gardini il premio "Angelo Galletti"

Frequenta la scuola elementare "Rodari" di Forlì ed è già un talento del pianoforte. E' Diego Luis Gardini il vincitore del premio "Angelo Galletti" in memoria del valente violinista e compositore che fu in Romagna all'epoca un pioniere, fondando la casa discografica "Le edizioni musicali Galletti Boston" che contribuirono a valorizzare il genere liscio in ambito nazionale, facendolo uscire dai ristretti confini della Romagna (la casa discografica è gestita dalle figlie di Galletti). L'appuntamento si è svolto il 9 marzo nella cornice della Sala dei Cento Pacifici del Ridotto del Teatro "Masini" di Faenza.

Lo strumento scelto per la prima edizione del concorso è stato il pianoforte. La scuola di musica "Giuseppe Sarti" di Faenza aveva svolto una precedente selezione scegliendo 7 pianisti candidati alla finale del concorso, di età compresa tra i 10 e i 17 anni. Gardini, più piccolo per età, ha vinto il primo premio. Diego suona pianoforte dall'età di 5 anni prima al Liceo Musicale "Masini" di Forlì e attualmente con il professor Denis Zardi presso la scuola di musica "G. Sarti" di Faenza.

Grande soddisfazione per lui nella speranza che sia da buon viatico continuare lo studio di pianoforte che all'età di 10 anni lo tiene più lontano, perlomeno nelle ore dedicate allo studio di pianoforte, da "Fornite, Minecraft e Fifa" e i vari socialnetwork e diavolerie tecnologiche "accalappia bimbi". Il video, per ragioni di grandezza, riguarda la parte finale del concertino di 11 minuti di Diego. E' il tempo finale della Sonatina di Bela Bartok. La serata è stata organizzata e patrocinata dal Rotary, sezione di Faenza.

Un momento della premiazione