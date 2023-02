Dopo il diploma sogna di diventare insegnante e fa esperienza con il Servizio civile: "Mi piace essere ultile per gli altri"

Giovanissima, Marina De Melo, diplomata presso l’Istituto Agrario di Cesena, oggi svolge il suo anno di servizio civile all’interno del progetto “Un amico per imparare” a Forlì, alla scuola primaria Edmondo De Amicis. Con la passione per la musica, è pianista, insegue un sogno, sperimentandosi e accrescendo il suo bagaglio di conoscenze grazie al ruolo di operatrice volontaria in servizio civile, incarico della durata di 12 mesi.

De Melo racconta la scelta di questa esperienza e una sua giornata tipo: "Mi piace essere utile per gli altri, soprattutto per chi ha meno fortuna o per chi si trova a lottare tutti i giorni con difficoltà importanti. Da qui nasce la scelta di partecipare al bando dello scorso anno, il servizio civile mi avvicina a tutto questo e mi permette di mettermi in gioco. Questa esperienza occupa mediamente metà giornata e trattandosi di un servizio scolastico, prevalentemente la mattina. Tra le mie attività aiuto, come posso, le insegnanti e svolgo attività in sinergia con loro - spiega-. Il mio supporto è alla classe intera ma non manco di aiutare bambine e bambini con maggiori difficoltà. Il servizio civile si basa sull’imparare facendo: diciamo che, dopo un primo inserimento e qualche giornata di formazione, si è subito catapultati in classe, con esigenze particolari e dinamiche spesso sconosciute ai volontari. Senz'altro dà uno scossone alla propria personalità, ti aiuta a superare alcune barriere. Un aspetto che mi piace è che, una volta in classe, ogni problema personale resta al di fuori della porta e l’obiettivo è concentrarsi solo su ciò che ti si presenta davanti. Si è lì per essere un punto di riferimento e penso che sia proprio questo il valore formativo e di crescita, soprattutto interiore, che offre il servizio civile. Imparare facendo, giorno dopo giorno".

Ma come si coniuga questa esperienza con la scelta del tuo futuro di questa giovane appena diplomata? " Il mio sogno nel cassetto è diventare insegnante. Grazie a questa esperienza, unica, posso assaporare la vita professionale di questo ruolo, scambiare opinioni con colleghi e professionisti, apprendere metodi di insegnamento e osservare lo svolgimento di un intero anno didattico. Ma reputo ancora più importante - assicura - poter condividere e ricevere conoscenza stando a contatto con i bambini. Essere immersa in una realtà così giovane forma tantissimo, ti mette alla prova. Ti aiuta a guardarti dentro: il servizio civile ti mette di fronte ad uno specchio".