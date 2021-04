Ecobonus 110% e consumi energetici: nuovo appuntamento online con gli ambientalisti

Continuano gli appuntamenti online del "Comitato No Megastore di via Bertini" e di Legambiente Forlì-Cesena dedicate alle tematiche ambientali, ma anche del lavoro e della salute. Giovedì alle 21, in diretta online sulle pagine Facebook degli organizzatori, avrà luogo l'ottavo incontro del ciclo che avrà come argomento l'ecobonus 110%. Saranno protagonisti l'ingegnere Matteo Masolini, progettista e formatore del Cefti (Centro Formativo Termotecnico Italiano) e Antonella Arfelli segretaria Fillea Cgildi Forlì.

"L'intento dell'incontro sarà quello di analizzare il sistema dell'ecobonus, cercando di rendere più chiare le procedure necessarie per usufruirne - viene spiegato -. Non un solo motivo economico ma anche un motivo di recupero dei consumi energetici". Gli ospiti dialogheranno con Francesco Occhipinti, presidente di Legambiente Forlì-Cesena. L'incontro sarà moderato da Sara Conficconi.