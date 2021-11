Edoardo Russo (Azione Cattolica): "La cultura è vita"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Nel dopoguerra, in un’Italia che cercava con ottimismo di risollevarsi dopo tante macerie e sofferenze, i padri costituenti che scrissero la Costituzione, con sapiente lungimiranza, inserirono l’articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». I relatori furono Concetto Marchesi e Aldo Moro e il dibattito in Assemblea si era distinto per il grande respiro intellettuale. Questo articolo della Carta rappresenta una formulazione di straordinaria importanza, perché non solo prescrive un dovere per le istituzioni, ma sprona anche ogni singolo cittadino a farsi carico in modo attivo e non solo contemplativo del patrimonio culturale. Siamo il primo paese al mondo ad avere questo principio all’interno del proprio testo legislativo fondamentale, che rappresenta dunque una bussola preziosa da seguire, uno strumento di costruzione della comunità che coniuga due aspetti: la tutela e la promozione.



Valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale e artistico non significa minacciarlo o mercificarlo, quanto piuttosto creare le condizioni per poterlo custodire e proteggere nel migliore dei modi. Immaginare che la cultura possa creare buona occupazione e coesione nel territorio significa dischiuderne le potenzialità. Comunicarlo a un pubblico più largo non vuol dire sminuirlo, ma non imprigionarlo in una concezione elitaria. È la manifestazione di un pensiero fortemente politico, di una visione compiutamente riformista: l’idea della cultura come strumento di emancipazione e crescita civile, essenziale per la tenuta e la qualità stessa del sistema democratico. Il sapere e la conoscenza, in quest’ottica, assumono un profondo significato e valore come leve fondamentali per superare le disuguaglianze e le ingiustizie, per promuovere la crescita dei singoli e della collettività.

La cultura non è solo il racconto di quello che siamo stati e che siamo. È qualcosa di vivo, di dinamico, un processo creativo costantemente attraversato da nuovi fermenti e nuovi talenti.

Quell’intreccio unico di patrimonio materiale e immateriale che si riverbera nella storia, nel paesaggio, nel cibo, nel design, nella moda. La nostra anima e identità e, allo stesso tempo, il perno di una possibile crescita civica, economica e sociale. Il centro di una visione per rilanciare lo sviluppo, per costruire un paese più inclusivo e accogliente, più forte nello scenario europeo e internazionale.

Un paese aperto al futuro.



Edoardo Russo, Presidente di Azione Cattolica (Diocesi Forlì-Bertinoro)