Elezioni, il sindacato pensionati della Cgil scende in piazza con i banchetti per ribadire le sue priorità

Anche nella Provincia di Forlì-Cesena, il sindacato pensionati Spi-Cgil nelle piazze del territorio. Il sindacato ha deciso di essere presente nelle piazze delle maggiori città dell’Emilia-Romagna con banchetti e gazebo. Dal 5 all’11 settembre i volontari informeranno i cittadini sui servizi che il sindacato fornisce (dai controlli sulla regolarità della “busta paga” del pensionato all’attivazione dello Spid) e sulle battaglie che porta avanti su temi di grande attualità sociale e politica: sanità pubblica, aiuto ai più fragili, un’equa riforma fiscale, la riforma delle pensioni.

Spiega una nota della Cgil: “Proprio in campagna elettorale, pur mantenendo la propria abituale autonomia rispetto alle forze politiche, lo Spi invita tutti i cittadini alla partecipazione alle elezioni politiche (purtroppo negli ultimi anni in grave flessione anche nella nostra regione) e ripropone agli amministratori pubblici le richieste più pressanti del sindacato pensionati: una legge nazionale sulla non autosufficienza, la riforma delle pensioni, la lotta all’evasione fiscale e una politica fiscale più equa e all’insegna della progressività, più fondi alla sanità pubblica ancora impegnata nella lotta alla pandemia”.

“Lo Spi-Cgil riafferma anche il proprio impegno a fianco delle nuove generazioni per una società più giusta e meno precaria e nella lotta per la Pace e contro i cambiamenti climatici, tutte emergenze che mettono a rischio soprattutto il futuro dei nostri giovani”, sempre la nota di Spi-Cgil.

Nel territorio Territorio cesenate questi gli appuntmenti:

Lunedì 5 settembre a Budrio (FC), lega SPI di Longiano e lega SPI di Montiano;

Domenica 11 settembre al Circolo Anziani di San Mauro Pascoli;

Mercoledì 14 settembre, Loggiato Comune di Cesena, lega SPI Oltre Savio, lega SPI Centro;

Sabato 17 settembre, Loggiato Comune di Cesena, lega SPI cervese e lega SPI Rubicone al Mare

Martedì 6 Settembre, Meldola;

Giovedì 8 Settembre, Santa Sofia e Forlimpopoli

Venerdì 9 Settembre, Forlì.