Enogastronomia e cultura: presentato in anteprima a Cheese il libro "Carissimo Artusi"

Ottima accoglienza a Cheese per “Carissimo Artusi”, la nuova biografia del grande gastronomo firmata da Brian Freschi e Stefano Tirasso, pubblicata da Slow Food editore con il sostegno di Casa Artusi e di Bper Banca, il cui responsabile di area ha molto apprezzato il progetto, un investimento sul futuro. Il libro, che in effetti strizza l’occhio ai lettori più giovani, mixando aneddoti, illustrazioni, fumetti, è stato presentato in anteprima nell’ambito della manifestazione internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo e ai latticini, in corso a Bra fino a domenica.

L’incontro, coordinato dal caporedattore di ilgusto.it Antonio Scuteri, ha visto la partecipazione, fra gli altri, accanto agli autori, del direttore del Comitato Scientifico di Casa Artusi Alberto Capatti, che ha elogiato l’intelligente riscrittura della vita e della figura di Artusi operata nel libro, e la presidente di Casa Artusi Laila Tentoni che ha sottolineato l’attualità del grande Pellegrino perché ‘l’ultima ricetta è ancora da scrivere”