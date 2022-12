Escursioni in natura a Forlimpopoli, tre associazioni presentano i loro programmi

Mercoledì la Sala del Consiglio di Forlimpopoli, in piazza Fratti, ospiterà - a partire dalle 17 - la presentazione della programmazione per il 2023 dei gruppi “Funghi e Flora”, “Forlimpopoli Cammina” e del Centro Visite dello Spinadello. Prendendo spunto dalla recente pubblicazione de “Le vie dell’Anima. Cammini storici nel territorio di Forlì- Cesena”, che illustra le diverse vie romee e i vari cammini storici che toccano anche la città artusiana, le tre associazioni di Forlimpopoli anticiperanno - anche attraverso la proiezione di foto e di video - i programmi delle loro uscite per il 2023.