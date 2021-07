Esibizione a sorpresa del baritono Daniel Giulianini. Poi l'annuncio: "Mi esibirò al Teatro dell'Opera di Hollywood"

"E’ stata una emozione fortissima poter cantare qui in piazza Saffi, nella mia città dopo un anno che noi artisti siamo stati praticamente fermi per note cause di forza maggiore"

C'è stata anche l'esibizione del baritono forlivese Daniel Giulianini, intervenuto mercoledì sera in Piazza Saffi durante la manifestazione musicale “Verdi ed il suo Tempo” a latere della Mostra “La Fortuna di Dante nel Ventennio”. Il cantante lirico, forlivese doc, che ha rappresentato l’Italia nei più famosi teatri del mondo - dal Bolshoi di Mosca, al Staastoper di Vienna per il festival di Salisburgo, passando per il Regio di Parma, l’ Operà di Parigi, il Covent Garden di Londra, il San Carlo di Napoli teatro di stato di Dubai - ha duettato con la Contralto Daniela Vallicelli sulle note di Verdi intonando Libiam Né Lieti Calici, Frank Sinatra con My Way, Granada di Augustin Lara, Miserere di Zucchero nella versione con Pavarotti.

Centinaia di curiosi cittadini si sono radunati in via Volturno per ascoltare la potente e brillante voce dei due cantanti. "E’ stata una emozione fortissima poter cantare qui in piazza Saffi, nella mia città dopo un anno che noi artisti siamo stati praticamente fermi per note cause di forza maggiore", ha dichiarato al pubblico Daniel Giulianini che poi ha annunciato il suo imminente debutto al Teatro dell’Opera di Holliwood: "Pensate un forlivese, la città di Angelo Masini, ad Hollywood. Viva Forlì", ha scandito tra gli applausi.

"Abbiamo offerto ai forlivesi uno spettacolo di altissimo livello musicale del tutto gratuito - ha commentato Francesco Minutillo, organizzatore della serata e co-curatore della Mostra LA fortuna di Dante nel Ventennio -. Abbiamo distribuito a piene mani Bellezza: la sorpresa di Giulianini, la voce di Daniela Vallicelli, il talento di Leonardo Vallicelli con il Sax ed il Clarinetto, le opere della Mostra e la presentazione del catalogo con gli interventi della professoressa Wilma Malucelli, di Franco d’Emilio ed Ivo Ragazzini. Abbiamo coinvolto le migliori risorse della nostra città, spesso non so quanto volutamente dimenticate dal sistema e le abbiamo portate in prima fila. Continueremo ogni mercoledì sera: abbiamo già in programma tante altre sorprese".