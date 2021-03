Farmacie, vaccini, tamponi: la campagna sul territorio in diretta Fb con Silvia Mambelli e Alessandro Malossi

Vaccini, tamponi, servizi in farmacia, lo stato della campagna sul territorio. Saranno questi alcuni degli argomenti al centro della consueta diretta Facebook organizzata come ogni sabato alle 14.30 dal deputato romagnolo Marco Di Maio. Un appuntamento particolarmente "caldo" dopo lo stop-and-go dei giorni scorsi dovuto alla sospensione del vaccino di AstraZeneca. Questa settimana senza la partecipazione del professor Claudio Vicini, trattenuto da un imprevisto personale, ma con la partecipazione di due ospiti impegnati in prima linea nella lotta al Covid.

Si tratta della dottoressa Silvia Mambelli, direttrice del servizio infermieristico dell'Ausl Romagna, coinvolta in prima persona nell'organizzazione e nell'attuazione della campagna di vaccinazione sul territorio; e di Alessandro Malossi, farmacista e presidente dell'ordine dei farmacisti di Forlì-Cesena. Come sempre, ampio spazio alle domande in diretta del pubblico a cui verrà data risposta in tempo reale. Per seguire la "trasmissione", collegarsi dalle 14.30 alla pagina https://fb.com/dimaiomarco/live