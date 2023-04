Ritmo e cadenze giamaicane: i Ferrinis lanciano "un brano di grossa intesa e attrazione fisica"

Si chiama "Dominadora" e sicuramente farà ballare. I Ferrinis tornano con un nuovo singolo dal ritmo e dalle cadenze giamaicane. "Il titolo è tutto un programma, ma rispecchia la volontà di sperimentare e provare un genere di musica diverso da quello con cui si sono fatti conoscere a molti italiani", spiegano Maicol e Mattia Ferrini. Raccontano i fratelli forlivesi: "Questo nuovo singolo unisce l’urban ( con influenze caraibiche e tropicali) a uno slang in cui italiano e spagnolo si abbracciano per un linguaggio musicale originale. Un esperimento che dovrà essere giudicato dal pubblico italiano (e non solo) giudicare, per capire se possa diventare un nuovo trend".

Negli ultimi mesi i Ferrinis sono stati impegnati nella registrazione di vari brani insieme al loro producer. E da questa esperienza è nato “Dominadora”, che arriva sulla scia dei successi precedenti ossia Lontano Da Te versione acustica, "Lontano Da te", "Baila" e "Musica Caraibica". "Il significato della canzone si può dire che sia più legato ad un esperimento musicale che ad una vera e propria interpretazione - ribadiscono - “Dominadora” è la donna che riesce a dominare qualsiasi cosa, che tenendo il ritmo fa perdere la testa. Insomma, un brano di grossa intesa e attrazione fisica".



Per il videoclip i Ferrinis questa volta hanno scelto come meta il circo “Rony Roller Orfei” a Frosinone, con questo hanno voluto unire la loro musica alla cultura circense. Guidati dal Videomaker Alessandro Murdaca (conosciuto per aver realizzato videoclip musicali a molti Big della scena rap/pop italiana, tra cui Sfera Ebbasta, Ghali, Irama, Benji & Fede, Marracash e tanti altri per oltre 300 milioni di visualizzazioni su YouTube) in questa nuovissima avventura.

Mattia e Maicol Ferrini fin da piccoli hanno coltivato la passione per la musica in particolare per la dance, che è durata fino alla loro adolescenza. Avevano quasi deciso di fermarsi, senza però mai mollare la musica, quando nel giugno 2020 è uscito il loro primo singolo, "Balla con la luna” che li ha lanciati. I numeri sono dalla loro: i video sono arrivati a milioni di visualizzazioni, su Spotify sia "Sale" sia "Davy Crockett" hanno fatto incetta di ascolti, con fans in aumento su Instagram. Dopo la pubblicazione di “Io Per Te Morirei”, che è un viaggio attraverso eclettici suoni synth wave, un connubio tra atmosfere musicali del passato, del presente e del futuro, è arrivato "Musica Caraibica".

Tra i singoli da citare c'è anche "Lontano Da Te" i Ferrinis, presentato anche in una versione acustica, composta da solo piano. ?Un brano, mix di emozioni romantiche, che racconta la magnifica storia di un amore che soffre non appena l’uno si allontana dall’altro e in automatico entrambe le parti si sentono perse. ?Il video è stato realizzato in un ristorante situato a Bertinoro, precisamente all’Enoteca Bistrot Colonna, accompagnati dal loro produttore Seme. Complessivamente sono 10 le canzoni presenti nei profili musicali.