Festa paesana a Cusercoli: una grande tavolata, musica e sfilata di moda

Largo Matteotti ha ospitato la festa paesana di Cusercoli. Una tre giorni partita giovedì con una tavolata aperta a tutti "A magnem tot insem in piaza". Quella di venerdì è stata una serata in musica, dagli anni '60 agli anni 2000. Sabato invece è andata in scena la sfilata di moda "Top Hairstylists" di Grazioso Rosa - Cusercoli, in collaborazione con Cristina Altre Idee Meldola.