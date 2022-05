Feste delle Famiglie, Zanetti (Uaar): "Ci sono sindaci di destra che al Gay Pride ci vanno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Oggi 17 maggio è la giornata mondiale contro l'omolesbobitransfobia. Non è scelta a caso, ma ricorda la data, in cui, nel 1990 l'Organizzazione mondiale della sanità cancellò l'omosessualità dalla lista di classificazione internazionale delle malattie. Una giornata particolare che sancisce una sentenza definitiva. Ad essere contronatura , quindi, è solo la pizza con l'ananas (negli anni successivi sarà cancellata anche la disforia di genere) . Purtroppo questa notizia, in sé abbastanza banale , non deve essere ancora arrivata a molti esponenti politici del forlivese. A leggere i giornali, pare, infatti, che sia sfuggita a qualcuno che si definisce sostenitore della famiglia tradizionale, e che ha trovato drammaticamente sbagliata la scelta dell'assessore alla cultura forlivese, Valerio Melandri, di patrocinare , domenica la festa delle famiglie arcobaleno, al punto, addirittura di chiederne le dimissioni.

Al netto che molti antropologi potrebbero obbiettare che la famiglia tradizionale umana è poligamica, cosa che potrebbe aiutarci a capire, leggendo le cronache rosa, molti politici del centro destra, rimane un punto. Esattamente perchè il comune di Forlì non dovrebbe patrocinare un evento bello, gioioso, inclusivo e ri-creativo? Per il fatto che la maggioranza è di centrodestra? Ma, forse è sfuggito ai critici dell'assessore che non solo ci sono sindaci di destra, come quello di Ferrara che al Pride ci va, ma che spesso sono state proprio le destre a promuovere cambiamenti positivi legati alla sfera dei diritti LGBT. Pensiamo al matrimonio egualitario, che ha visto la Merkel dare libertà di voto sul tema in Germania, nel suo partito, o a Cameron che si fece addirittura promotore di quel matrimonio, dichiarando che lo era favorevole, non nonostante fosse conservatore, ma proprio perchè era conservatore. E recentemente , in una intervista ha dichiarato : “è una delle cose da me fatte di cui sono più orgoglioso”.

Non farò i complimenti all'assessore, anche perchè verrebbero strumentalizzati contro di lui, ma devo riconoscere che ha fatto la cosa giusta. E chi tra gli esponenti del centro destra avesse fatto un salto, domenica al parco, a incontrare bellissime famiglie, avrebbe finito per accorgersene.

Lodovico Zanetti Uaar FC