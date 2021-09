Sarà Paola Perego a condurre su RaiDue la finalissima del Festival di Castrocaro

Tutto pronto per la finale del Festival di Castrocaro 2021, storica fucina di voci nuove che propone 8 giovanissimi per la serata conclusiva, condotta su Rai 2 da Paola Perego. La 64esima edizione Festival di Castrocaro 2021 segna una data ormai storico per la promozione delle ‘voci nuove’. Già selezionati i finalisti di questa edizione che saranno valutati da una giuria tecnica e artistica. il Festival andrà in onda in prima serata su Rai 2 e su Radio 2.

A condurre Castrocaro 2021 è Paola Perego, già alla guida della serata televisiva nel 1996 con Paolo Bonolis, quindi in solitaria del 2003 e nel 2004. Con lei Valeria Graci. La finale del Festival di Castrocaro 2021 va in onda il martedì 7 settembre in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Radio Rai 2. Sono 8 i finalisti che si contendono la vittoria finale, scelti con le Last Audition dello scorso 1° luglio. I loro brani sono disponibili su TIM Music: la quantità di ascolti per ciascun brano contribuisce a decretare il vincitore, insieme ai voti ottenuti dalla giuria artistica e dagli esperti di Rai Radio 2. Il vincitore conquista il diritto di partecipare alle ultime audizioni per Sanremo Giovani 2022

I FINALISTI:

• Leonardo ‘Leo’ Meconi, 17 anni di Bologna;

• Sintesi (ovvero Camilla Giorgia Bernabò), 17 anni di Camaiore

• Bandito (all’anagrafe Antonio Meleddu), 19 anni di Sassari;

• Namida (nome d’arte di Claudia Pregnolato), 21 anni di Torino

• Vite Parallele, duo composto dai cosentini Simona Dodaro (21 anni) e Aldo Campanaro (27 anni).

• Simone ‘Simo’ Veludo in arte Simo Veludo, 26 anni di Moncalieri (TO);

• Federica Marinari, 27 anni di Pontedera;

• Mirall (nome d’arte di Greta Ciurlante), 30 anni di Pisa.

Gli otto finalisti sono stati scelti da una giuria composta dalla sindaca di Castrocaro Terme e Terra del Sole Marianna Tonellato, Niccolò Presta (responsabile musicale di Arcobaleno Tre), Alessio De Stefani (responsabile contenuti editoriali di Arcobaleno Tre) e dai produttori musicali Diego Calvetti e Maurizio Parafioriti. La giuria scelta per la finalissima è composta da Noemi, Ermal Meta, Boosta dei Subsonica e Margherita Vicario.

Il Festival di Castrocaro 2021 si può seguire in streaming su RaiPlay.