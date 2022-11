Fibonacci Day, la media Palmezzano ha ricordato con laboratori uno dei padri della matematica

In occasione del Fibonacci Day, che si è celebrato mercoledì, anche la scuola secondaria di primo grado Marco Palmezzano di Forlì ha ricordato uno dei padri della matematica, celebre per la sua sequenza. Il dipartimento di area scientifica della scuola ha organizzato dei laboratori creativi pensati all’interno dell’Unità di Apprendimento “Tutto in proporzione”. "In particolare, le classi seconde hanno accolto le bambine e i bambini delle classi quinte delle scuole Primarie (De Amicis e Rivalta) dell’Istituto comprensivo 2 - spiega Stefania Polidori -. Sono state mattinate intense trascorse passando dai laboratori scientifici a quelli artistici: dai numeri alla Zebra, i Conigli di Fibonacci in Aula Stem, il Rapporto magico in Aula Matematica, "m1sur1amoci in Palestra", la sequenza trasformata in melodia suonata alla tastiera dalle alunne e dagli alunni e Fibonacci a Teatro (spettacolo teatrale in lingua inglese)". L'iniziativa si inserisce nel progetto di continuità tra la scuola primaria e quella secondaria e culminerà nell’open day di lunedì 12 dicembre alle ore 18 quando la scuola Palmezzano aprirà alla cittadinanza. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web della scuola: https://www.ic2forli.it/