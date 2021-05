"Forlì Airport spicca il volo": il Rotary Club incontra lo staff del Ridolfi

"Forlì Airport spicca il volo" è il titolo dell'appuntamento online proposto dal Rotary Club Forlì, e riservato ai soci, che si svolgerà martedì alle 21 sulla piattaforma Zoom dove interverrà lo staff di Forlì Airport che sarà presentato dal presidente del Club, Massimo Amadio. Continua, intanto, il percorso del progetto rotariano "Facciamo Centro" per la valorizzazione del centro storico di Forlì che verrà illustrato in una prossima conviviale a fine maggio.

Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati presentati vari service, fra cui il Global Grant dei Rotary Club dell'area Romagna Centro con cui è stato donato all'Ospedale Morgagni-Pierantoni un sistema innovativo per il monitoraggio e il contatto con i pazienti covid in isolamento attraverso una centralina operativa esterna che consente una comunicazione verbale bidirezionale fra operatore e paziente e un controllo visivo costante di quest'ultimo. Nelle settimane precedenti, in una conviviale online, era stato illustrato anche il progetto del nuovo Ponte di Genova con relatore l'architetto Stefano Russo (Renzo Piano Building Workshop).

Proseguono, inoltre, le attività del Rotaract, il gruppo dei giovani presieduto da Beatrice Biserni, che martedì 11 maggio presenterà i propri service in una conviviale online, come pure continuano le azioni di solidarietà del Gruppo Consorti del Rotary Club Forlì, coordinato da Genziana Bandini, che nei giorni scorsi ha offerto il proprio sostegno all'associazione "Voce all'autismo". La donazione è avvenuta nell'ambito del progetto "Don't stop them now" che ha visto coinvolti i Gruppi consorti dei Rotary Club dell'area Romagna (Forlì, Forlì Tre Valli, Cesena, Valle del Savio, Cervia-Cesenatico, Cesenatico Mare, e-club Romagna, Valle del Rubicone), il Rotaract Forlì e il Rotaract Cesena in una raccolta di fondi poi devoluti all'associazione che segue circa quaranta famiglie con bambini autistici fra Forlì, Cesena e Valle del Rubicone.

La consegna dei fondi è avvenuta alla presenza di Lina Poggi, moglie del governatore del Distretto rotariano 2072 Adriano Maestri, di una rappresentanza dei Gruppi Consorti dei Club di Forlì e di Cesena e della presidente dell'associazione "Voce all'autismo", Silvia Casali, che ha illustrato la difficile situazione dei ragazzi autistici e dei loro genitori, ulteriormente complicata da questo periodo di isolamento forzato a causa della pandemia. Il Gruppo Consorti di Forlì ha inoltre aderito alla campagna "Cuori di biscotto" a favore di Uildm Telethon.