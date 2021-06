Forlimpopoli, estate 2021: il Comune al fianco degli adolescenti sostenendo le attività del territorio

L’amministrazione comunale di Forlimpopoli prosegue anche d’estate il suo impegno al fianco degli adolescenti (ovvero di chi ha tra i 14 e i 18 anni) sostenendo con appositi contributi le realtà del territorio (Cooperative, associazioni, soggetti Onlus, parrocchie ed altro) pronte a progettare iniziative e attività volte a favorire la loro possibilità di esprimersi socialmente, riprendendo finalmente le relazioni in presenza e il contatto diretto.

Le attività estive che potranno valersi del contributo comunale sono quelle ludico-espressive e ricreative (giochi di ruolo, giochi da tavolo, cineforum, teatro, graffiti e scrittura creativa) i corsi di fotografia o videomaking e le attività all'aria aperta, come le escursioni, volte a conoscere il territorio e il patrimonio storico e naturalistico di Forlimpopoli. Le realtà del territorio dovranno essere disponibili a facilitare la partecipazione di ragazzi e ragazze disabili, di origine straniera o in situazione di complessità in raccordo con i servizi sociali, sanitari ed educativi di riferimento.

I contributi - di massimo 2.000 euro - saranno determinati dalla consistenza oraria e dalla durata delle attività estive rivolte agli adolescenti e potranno comprendere l'utilizzo gratuito di di locali ed aree verdi. In caso di un numero di proposte superiore alle risorse disponibili le domande pervenute saranno valutate in base all'esperienza del soggetto promotore, al numero di giornate proposte, all’articolazione dell'attività/laboratorio ed alla qualità del progetto di sviluppare socializzazione e aggregazione giovanile.

Le domande di contributo devono essere presentate utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’amministrazione comunale (https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=1835) entro e non oltre martedì 15 giugno all'indirizzo e.mail servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it.