Forlimpopoli, il 5 per mille destinato al Comune è stato usato per sostenere 7 famiglie con minori

Le somme destinate attraverso il 5 per mille al Comune di Forlimpopoli relative alle dichiarazioni dei redditi del 2018 (e quindi al periodo d'imposta 2017) sono state pari complessivamente a 2.585,98 euro e sono state utilizzate dall'Amministrazione Comunale per erogazione di contributi economici a favore di famiglie con minori in condizione di disagio socio economico sulla base degli specifici criteri del regolamento comunale per la concessione di contributi in ambito sociale e scolastico. In particolare tali somme sono state utilizzate per erogare 7 contributi economici a sostegno delle spese sostenute per le utenze domestiche da parte di 7 famiglie con minori.