Forlimpopoli, lavori su via Tagliata, usare percorsi alternativi

Da lunedì 12 aprile via Tagliata a Forlimpopoli verrà chiusa al traffico dall'incrocio con via Torricchia fino alla Via Vicinale Torricchia per dei lavori all'omonimo scolo consorziale. La strada rimarrà interdetta al traffico tutti i giorni feriali, fino alla fine dei lavori, dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 18. Si raccomanda quindi l'utilizzo dei seguenti percorsi alternativi: per Santa Maria Nuova / Cesena: via Sant'Andrea e via S. Paolo, e per Forlimpopoli: via Montanara Comunale e via S. Paolo.