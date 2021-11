Forlimpopoli ospita il consiglio direttivo dell'organismo di relazioni Italia-Svezia

Si terrà a Forlimpopoli, venerdì e sabato, la riunione del Consiglio direttivo del Sern, cioè dello Sweden Emilia-Romagna Network, la principale rete transnazionale in Europa che promuove le relazioni tra l’Europa settentrionale e meridionale e in particolare tra Svezia e Italia. L’organismo internazionale si occupa di progetti apprendimento e istruzione, di inclusione sociale e immigrazione, di salute e welfare, di sviluppo locale e regionale oltre che di energia e ambiente.

“Siamo onorati di ospitare nella nostra città il Consiglio direttivo del Sern, di cui Forlimpopoli fa parte – dichiara Milena Garavini – perché sottolinea ancora una volta come l'impegno della nostra città per stare in una rete relazionale di livello internazionale, con particolare riferimento ai temi della formazione e dello sviluppo sostenibile. È proprio mantenendo uno sguardo europeo, infatti, che si può amministrare al meglio una città tenendo in considerazioni anche temi globali”.

La seduta del Consiglio, presieduta da Gert-Inge Andersson (della città svedese di Trollhättan), sarà anche l'occasione per visitare sia alcuni dei luoghi più significativi dal punto di vista culturale e paesaggistico della città (dalla Rocca ordelaffa all'acquedotto dello Spinadello, da Casa Artusi al Museo delle moto Guzzi) sia per visitare alcune aziende agricole del territorio, gustandone quindi i i prodotti nei ristoranti della città. Al centro del dibattito, oltre ai progetti in corso, l'impatto della pandemia nelle relazioni internazionali.