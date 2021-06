Forlimpopoli ricorda la figura di Marco Uccellini con un concorso violinistico internazionale

Nell’ambito dei progetti di valorizzazione delle grandi personalità nate a Forlimpopoli, l’amministrazione comunale artusiana ha deciso di promuovere un concorso internazionale dedicato al violino barocco per ricordare la figura e l’opera di Marco Uccellini.

"Forlimpopoli - ricordano il sindaco Milena Garavini e l'assessore alla cultura Paolo Rambelli - ospita già rassegne ed appuntamenti d'assoluto rilievo dedicati alla musica popolare ed al jazz e ci è sembrato doveroso ricordare il nostro compositore barocco più celebre, sempre con l'aiuto dei musicisti attivi sul territorio, non solo attraverso incontri e pubblicazioni ma anche attraverso un appuntamento musicale dal vivo. Uccellini è infatti molto noto - ed eseguito - tra i violinisti barocchi, ma non ancora quanto merita tra gli amanti della musica classica in senso lato. Questo vuole essere un primo passo importante anche in questa direzione".

Nato a Forlimpopoli nel 1610, Uccellini fu infatti uno dei massimi virtuosi e compositori per violino della sua epoca. Formatosi musicalmente ad Assisi prestò servizio prima alla corte di Modena come “cappellano e musico” quindi nella cattedrale della città come maestro di cappella. Le sue Sonate per violino solo del 1649 - scrive Mannoia - “rappresentano quanto di più sofisticato abbia da offrire la scrittura violinistica dell’epoca” e la sua produzione nel complesso costituisce “una tappa fondamentale nello sviluppo della musica strumentale italiana”. Passato al servizio dei Farnese nel 1665, fece ritorno a Forlimpopoli nel 1679 dove morì l’anno successivo, trovando sepoltura nella Chiesa del Carmine.

Il concorso si svolgerà a Forlimpopoli nei giorni 15 e 16 ottobre 2021 presso il Teatro Comunale “G. Verdi” e sarà riservato a violinisti entro i 35 anni di età che si misureranno su due prove: un’eliminatoria (con un programma che deve comprendere anche un brano di Marco Uccellini) e una prova finale. Il presidente della giuria sarà il maestro Luca Giardini, docente di Violino Barocco presso i Conservatori di Cesena e di Parma, che ha partecipato ad importanti riscoperte discografiche del repertorio Sei-Settecentesco ricevendo, tra gli altri riconoscimenti, Grammy Award, Diapason d’ Or, Choc de la Musique, 10 Repertoire, Premio Fondazione Cini – Venezia, Premio Abbiati. Al vincitore andrà un premio di 1.000 euro, al secondo classificato di 300, al terzo di 200.

Il termine per le iscrizioni è fissato al 15 settembre. Copia integrale del bando è disponibile sul sito web dell’amministrazione comunale di Forlimpopoli.