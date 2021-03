Galeazzo Bignami a Salotto Blu: "Vaccini a San Marino, 'piccolo è bello' funziona anche in pandemia"

Bolognese di madre forlivese, avvocato, Galeazzo Bignami, esponente di Fratelli d'Italia, è stato intervistato da Mario Russomanno su temi di attualità a VideoRegione per la trasmissione che andrà in onda domenica alle 22,30. Perché non sono entrati nel Governo Draghi? "Il governo Conte ha fatto errori gravi in pandemia, primo fra tutti quello di non dare alla popolazione informazioni puntuali e corrette. E visto che i ministeri chiave sono inalterati non ravvisiamo discontinuità".

I vaccini? "Sono l'unica soluzione ma siamo colpevolmente in ritardo, non ne abbiamo a sufficienza. Ormai è chiaro che l' Europa ha sbagliato e che le case farmaceutiche vendono i vaccini a chi vogliono. E la decisione di San Marino fa pensare che l' antica espressione "piccolo è bello" possa applicarsi anche ai tempi di pandemia". Le elezioni? "Si poteva votare in Italia così come è avvenuto in altri Paesi, lo slittamento delle elezioni comunali a Bologna, Ravenna, Rimini, Cesenatico non è un bel messaggio per la democrazia". La situazione in consiglio comunale a Forli? "Abbiamo sostenuto lealmente il sindaco Zattini senza neppure chiedere assessori, tutti i consiglieri comunali svolgono un ruolo importante ma attualmente c'è un solo gruppo riferito al nostro partito".