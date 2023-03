Nata nel giugno del 2014, la gelateria entra nella guida del Gambero Rosso. I segreti? "Passione, professionalità e tenacia"

Un risultato prestigioso, che celebra "nove anni di attività in cui abbiamo vissuto il mestiere di gelatieri con passione, professionalità e grande serietà". C'è anche una tra le attività artigianali del gusto più apprezzate di Forlì nella guida delle gelaterie 2023 del Gambero Rosso, che contiene un elenco di 493 attività selezionate sulle quasi quarantamila presenti sul territorio nazionale. Si tratta di "Freddino", gelateria nata nel giugno del 2014 in viale dell'Appennino, nei pressi del Parco Urbano, dall'idea di tre amici d'infanzia, Francesco Falduto, Matteo Medri e Paolo Ceredi.

Da quell'estate "Freddino" ne ha fatta di strada; si sono uniti nel team nuove figure e dai laboratori escono decine e decine di gusti tutti nuovi. Un gioco di sapori con i prodotti freschi offerti dalle stagioni, frutto di studi e fantasia, che si è di fatto concretizzato anche con serate a tema gourmet. reatività e tradizione hanno portato i "freddini" nella guida del Gambero Rosso. "E' per noi motivo di orgoglio - si legge in un post pubblicato su Facebook -. Oltre che un traguardo raggiunto, ci appare oggi come una conseguenza. Una conseguenza di nove anni di attività in cui abbiamo vissuto il mestiere di gelatieri con passione, professionalità e grande serietà. Nessuna scorciatoia, ma solo una grande tenacia che ogni mattina per questi nove anni ci ha fatto entrare nel laboratorio di Freddino con la stessa passione del primo giorno, con lo stesso amore per il gelato e la ricerca della qualità di un prodotto che ogni giorno arriva a banco al massimo della sua freschezza".

Dai titolari dell'attività un ringraziamento anche "a tutti i nostri dipendenti, ragazze e ragazzi che negli anni si sono succeduti tra banco e laboratorio creando sempre un atmosfera serena, dove la cortesia e l accoglienza sono stati sempre gli ingredienti principali. Questo riconoscimento rappresenta anche una gratificazione per i nostri ormai celeberrimi eventi ‘Gourmet’ dove ogni anno pensiamo il gelato un po’ fuori dai soliti schemi e sperimentiamo la nostra creatività. Entrare in questa prestigiosa classifica genererà negli avventori nuove aspettative che per noi saranno un ulteriore stimolo per poterci migliorare".

