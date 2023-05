Il forlimpopolese Simone Montaletti trionfa nella più importante gara europea di metal-detector

Va a Forlimpopoli la settima edizione del “Garrett Contest, la più importante gara europea di metal-detector che si è svolta domenica in piazza Costa a Cesenatico. Dopo quattro manche e due semifinali, nell’atto conclusivo della rassegna, Simone Montaletti - con 26 target raccolti - si è imposto nella finalissima davanti a Giovanni Zoboli (24 gettoni) e a Giorgio Uguccioni, che si è aggiudicato il terzo gradino del podio vincendo lo “spareggio” ad estrazione con Cosimo Caragiuli che, come lui, aveva messo in saccoccia 21 target. Al 5° posto, sempre per sorteggio, Franco Montaletti (padre del vincitore Simone) ha preceduto Christian Pamico.

Questi dunque gli esiti una grande giornata consacrata all’hobby del metal-detector, che ha portato a Cesenatico oltre 250 appassionati provenienti da tutte le regioni italiane. Dopo diverse edizione bagnate dalla pioggia, tra l’altro, domenica a Cesenatico splendeva il sole e dunque, dopo tanti anni, il “Garrett Contest” si è svolto nel suo programma completo, comprese le attesissime coreografie del corpo di ballo che quest’anno erano affidate a quattro bellezze al sabor latino: la splendida argentina Belen Carreras, la modella e ballerina brasiliana Eliane Festa, l’italo-ungherese Daniela “Dudù” Andreani e la “regina del samba” Rubia Maia Maravilha.

Alla consolle della manifestazione la Securitaly, azienda leader in Italia nella commercializzazione di metal-detector che - con il patrocinio del Comune di Cesenatico e della Cooperativa Bagnini della Riviera - ha allestito una settima edizione davvero indimenticabile. La gara cesenaticense si è svolta, come detto, sulla spiaggia libera davanti al grattacielo, in un "campo gara" di circa 3500 metri quadrati. Scopo della contesa era quello di trovare i gettoni precedentemente sotterrati sotto la sabbia (al massimo a 10-15 centimetri di profondità).

La gara è stata suddivisa in 4 turni di qualificazione (che si svolte alla mattina della domenica), due semifinali e una gara finale in programma nel pomeriggio dalle ore 15.30. Alla competizioni potevano partecipare tutti i cercatori a prescindere dal livello di esperienza o dal modello di metal detector posseduto. Inoltre, ai margini del campo di gara, è rimasta sempre attiva una vasta area bambini dove anche i più piccoli hanno potuto cimentarsi nella ricerca con metal detector, seguiti dallo staff di Detectorshop. Ricchi i premi in palio, ma il vero “bingo” della giornata è stato centrato da Alessandro Basone, il fortunato partecipante che si è aggiudicato, nell’attesissimo sorteggio finale, un Garrett Axiom del valore commerciale di 5mila euro.