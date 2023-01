Le acque delle terme di Fratta fonte d'ispirazione di un nuovo gelato: ecco il gusto "botanico"

Un gelato con le acque termali? Si può. L'idea originale porta la firma del maestro gelatiere cesenate Roberto Leoni, Ambasciatore del Gelato Italiano nel mondo, da sempre uno degli interpreti più geniali del mondo del Foodservice dolce. Con le acque termali delle fonti di Fratta Terme ha realizzato il "Gelato Botanico", presentato in occasione del Sigep, la più importante fiera mondiale dedicata al mondo del gelato, della pasticceria e della panificazione artigianale in programma fino a mercoledì alla Fiera di Rimini.

Una vetrina internazionale di grande prestigio a cui, da 44 anni, partecipano i professionisti più innovativi ed autorevoli del settore che vede protagonista Leoni con il suo gelato innovativo. "Gli studi sulle tematiche alimentari post-pandemia e dopo le difficoltà di approvvigionamento di materie prime generate dalla crisi Ucraina - spiega Leoni - hanno innescato nuove tendenze anche nel mondo del food sempre più alla ricerca di ‘sorgenti’ alternative. Secondo le proiezioni degli osservatori internazionali, il mondo del cibo sta imboccando tre nuove direzioni: il Plant Based, ovvero una crescita esponenziale di consumi a base vegetale-vegana; il Glocalism, che significa maggiore sensibilità sulla corretta relazione tra prodotti locali e alimenti importati; ed il Regenerative Food, cioè un aumento dei consumi di cibo ottenuti da agricoltura rigenerativa per limitare emissioni di gas serra e l’utilizzo dei fertilizzanti”.

E’ con questa premessa che Leoni - da sempre sostenitore dei ritmi naturali e del rispetto liturgico della stagionalità - ha deciso di portare al Sigep 2023 un tema di grande attualità creando tre gusti di gelato con ingredienti appartenenti ad ogni categoria ed inserendo come valore aggiunto tre tipologie di acque termali del territorio romagnolo. Proprio così. I gusti “botanici” saranno mantecati con acqua termale proveniente dalle più rinomate fonti sorgive romagnole. Domenica è stato possibile assaggiare il gelato al formaggio vegetale di mandorle con acqua di Fratta Terme (Plant Based), oltre al gusto di avocado siciliano, fiori di acacia con acqua termale della fonte “Chiardovo” di Bagno di Romagna (Glocalism) ed il gelato alla nespola romagnola ai fiori di sambuco con acqua “Vittoria” di Riolo Terme (Regenerative Food).

“Il Sigep è una vetrina mediatica importante - conclude Leoni - un contesto ideale per lanciare messaggi culturali di spessore, come ad esempio la difesa delle risorse ambientali. Il rispetto della stagionalità, in particolare, ci permette di seguire il ciclo di maturazione di frutta e verdura preservando il gusto e le proprietà organolettiche dei prodotti naturali. E’ un messaggio importante che vuole sensibilizzare i consumatori e ricordare che le politiche di sostenibilità ambientale partono dalle nostre scelte a tavola”.