Già 150 ricette: è ancora possibile partecipare al web-book della scienza in cucina

Prosegue la realizzazione del web-book de “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene” promossa dal Comune di Forlimpopoli in occasione del bicentenario di Pellegrino Artusi. Sono già quasi 150 le ricette – delle 790 raccolte e raccontate da Artusi – pubblicate sul canale youtube della biblioteca comunale di Forlimpopoli cui hanno dato volto e voce lettori da tutta l’Italia, di tutte le età e di tutte le professioni, compresi 10 professori universitari della Scuola per Interpreti di Forlì che hanno letto le ricette in 6 lingue diverse (francese, inglese, tedesco, portoghese, spagnolo e slovacco). Tutti coloro che volessero partecipare alla realizzazione del web book possono contattare i curatori via WhatsApp al numero 351 5696339 per verificare che la loro ricetta preferita non sia già stata scelta e letta da qualcun altro e poi inviare allo stesso numero la propria videoregistrazione.