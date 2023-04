Un talento della musica: la violoncellista Giada Moretti incanta al concorso "Alda Rossi da Rios"

Giada Moretti, giovane violoncellista del Conservatorio “B.Maderna” di Cesena, è la vincitrice della fase regionale della 13esima edizione del Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica “Alda Rossi da Rios”, organizzato dal Soroptimist International d’Italia per valorizzare attitudini e capacità delle ragazze in campo musicale. Il 14 aprile scorso, a Rimini, si è svolta la selezione fra sette concorrenti; la prima classificata è stata proprio la sedicenne Moretti, presentata dal Club di Forlì.

"Ritengo sia molto importante mettere in risalto le doti di chi affida la propria espressività all’arte, in questo caso la musica - esclama con grande soddisfazione Ivonne Grimaldi, presidente del Club Forlivese -. Le giovani, come Giada, avranno la possibilità di esibirsi a Como, al Conservatorio “Giuseppe Verdi”, nella finale in programma dal 27 al 29 ottobre prossimo, un’occasione per dare valore ai propri talenti, ottenendo anche un riconoscimento pubblico".

Alle venti finaliste saranno consegnati un attestato di partecipazione e una spilla, simbolico oggetto realizzato dal Soroptimist per il Progetto Nazionale “Rinasce la foresta che suona” al fine di sostenere il rimboschimento dell’abete rosso nella Val di Fiemme devastata dalla tempesta pochi anni fa; una borsa di studio sarà attribuita a ciascuna delle prime tre classificate.