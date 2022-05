Giornata di formazione per la Croce Rossa: vigili del fuoco in cattedra come istruttori

Sabato si è tenuta una giornata di aggiornamento per i soccorritori della Croce Rossa di Forlì con istruttori d’eccezione: i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Forlì-Cesena. L’evento si inserisce nell’ambito del protocollo di collaborazione siglato a livello nazionale tra le due Istituzioni, volto a creare sinergie in ambito formativo ed operativo. Sono già in programma ulteriori momenti di formazione.