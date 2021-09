"Gli Irccs in epoca Covid-19 e il valore pubblico": se ne parla in una tavola rotonda

Venerdì dalle 18.30 alle 19.00 si terrà la Tavola Rotonda online dal titolo “Gli Irccs in epoca Covid-19 e il Valore Pubblico: l’assistenza e la ricerca sanitaria, le diagnosi e le cure mancate, gli sviluppi futuri" con gli interventi di Anselmo Campagna (direttore Generale dell’Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna), Chiara Gibertoni (direttrice generale dell’Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola) e Giorgio Martelli (direttore generale dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Irccs “Dino Amadori” di Meldola). Modera Benedetta Siboni, del ipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna

Per partecipare occorre in prossimità delle 18.30 di venerdì collegarsi al sito https://nottedeiricercatori-society.eu/, seguire la procedura di registrazione indicata, individuare l’attività “Gli IRCCS in epoca COVID-19 e il Valore Pubblico" e e cliccare sul bottone "Vai alla Tavola Rotonda". La partecipazione è libera e gratuita. L’iniziativa fa parte di un progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna e si inserisce nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori 2021.