Gli studenti più giovani alla scoperta di due grandi personaggi forlivesi: Morgagni e Caterina

La scuola primaria Bersani già da qualche anno organizza, all'interno del suo plesso, il "Giardino Letterario" : ogni classe contribuisce all'abbellimento della recinzione esterna con uno striscione che riassume il lavoro svolto durante l'anno scolastico. Il tema di quest'anno era "Cura e bellezza" e in questo ambito gli alunni hanno sviluppato , con tecniche diverse, il tema proposto. In particolare le classi 5A e 5B hanno realizzato un lavoro collettivo incentrato sulla figura di due grandi forlivesi del passato che hanno dato lustro alla nostra città: Caterina Sforza per la 5A e Giovan Battista Morgagni per la 5B. Partendo dalla lettura di testi e informazioni reperite dai ragazzi sul web (in particolare visionando per la 5B su YouTube i trailer della docu fiction realizzata sul nostro celebre concittadino dal Gruppo Cultura dell'Ausl Romagna in collaborazione con l'Istituto Oncologico Romagnolo per la regia di Cristiano Barbarossa) , sono stati disegnati episodi della vita della Signora di Forlì con le sue ricette di bellezza e di "Sua Maestà Anatomica" con le sue indagini all'interno del corpo umano, arricchendo il lavoro con fumetti e didascalie esplicative :il risultato finale è un lungo cartellone che tratteggia la vita dei due personaggi storici. La tecnica del fumetto, molto amata dai bambini di questa età, ha facilitato l'avvicinamento a queste due personalità di rilievo a cui i forlivesi sono ancora oggi molto legati. È bello vedere le nuove generazioni appassionarsi a vicende del passato a cui si accostano sempre con la vivace curiosità che da sempre contraddistingue i bambini.